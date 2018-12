A Tribute To Sinatra: VOL.AT verlost 5x2 Tickets!

The Rat Pack is back! Die Erfolgsshow feiert am 20. Januar in der bigBOX ALLGÄU die größten Entertainer aller Zeiten - und du kannst mit dabei sein.

Seit der Deutschland-Premiere von „Sinatra & Friends“ im Januar 2016 begeistern die drei Briten Stephen Triffitt, Mark Adams und George Daniel Long alias Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. – auch bekannt als das berühmt-berüchtigte „Rat Pack“- deutschlandweit in ausverkauften Theatern ihr Publikum und die Kritiker. Begleitet von einer neunköpfigen Big Band und drei großartigen Sängerinnen und Tänzerinnen, den „Golddiggers“, gelingt es den begnadeten Sängern und Schauspielern ihrem Publikum die Illusion zu verschaffen, einmal im Leben die drei größten Entertainer aller Zeiten leibhaftig erlebt zu haben. Die Show in der bigBOX ALLGÄU findet am 20.01.2019 statt. Beginn: 19:00 Uhr, Einlassbeginn: 18:00 Uhr.

