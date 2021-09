A-cappella Songs zur Kaffeestunde

Am Sonntagvormittag trifft man sich im Kultursaal zum traditionellen Alternativ-Café.

Die Organisatoren des Vereins Kultur in Bildstein mit Obmann Gerhard Giselbrecht an der Spitze freuen sich, anlässlich des diesjährigen Alternativ-Cafés das 1. Vorarlberger Barbershop Quartett präsentieren zu dürfen. Die Tenöre David Lins und Ralf Gisinger gründeten gemeinsam mit Jakob Peböck (Bariton) und Lukas Müller (Bass) im Frühjahr 2020 das Quartett „Five Gold Rings“. Die jungen Vorarlberger Sänger lernten sich als Mitglieder des Landesjugendchores „Voices“ kennen und geben nun am kommenden Sonntag ihre Lieblingssongs zum Besten. Beginn des musikalischen Alternativ-Cafés zum Frühschoppen der etwas anderen Art ist um 11.15 Uhr im Kultursaal.