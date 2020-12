Vorarlberg: 3 Neuinfektionen seit Mitternacht

Am Freitag wurden 221 Neuinfektionen verzeichnet, seit Mitternacht kam nochmals drei dazu.

Die Corona-Zahlen in Vorarlberg gehen langsam zurück. Am Freitag wurden 221 Neuinfektionen verzeichnet, dem gegenüber stehen 276 Genesene. Seit Mitternacht (Stand 8 Uhr) kam nochmals drei Neuinfektionen dazu. Seit Freitag laufen in ganz Vorarlberg die Massentests. Alleine am ersten Tag konnten 191 Infektionen festgestellt werden.