Red Bull Salzburg hat seinen neuen Trainer gefunden

Jesse Marsch übernimmt ab Sommer das Traineramt. Aktuell ist der US-Amerikaner Co-Trainer unter Ralf Rangnick in Leipzig.

Jesse Marsch wird ab Sommer bei Österreichs Fußball-Serienmeister Salzburg Nachfolger von Trainer Marco Rose. Wie die “Bullen” am Montag bekanntgaben, unterzeichnet der 45-jährige US-Amerikaner einen Dreijahresvertrag. Aktuell ist der ehemalige Profi in der US-Liga MLS und Ex-Coach von u.a. New York Red Bulls als Assistenztrainer bei RB Leipzig tätig.

Leipzigs Cheftrainer Rangnick hatte zuletzt in höchsten Tönen über die Arbeit von Marsch in Sachsen gesprochen, betonte aber, dass die Entscheidung “RB Salzburg selber treffen muss, da haben wir keinen Einfluss. Natürlich traue ich ihm zu – egal wo – auch Cheftrainer zu sein, in Deutschland, aber auch in Österreich”.