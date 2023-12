SPÖ-Politiker sorgt mit Sexismus-Vorfall für Empörung - jetzt reagiert Babler

Nach einem sexistischen X-Posting sorgt ein SPÖ-Politiker für Empörung.

Inspiriert vom Film "Braveheart", den er gerade gesehen hatte, dachte der SPÖ-Nationalrat und Bürgermeister von Trumau in Niederösterreich Andreas Kollross auf Facebook scherzhaft über den Beschluss eines "Ius primae noctis" nach. Demnach hätte der Bürgermeister bei Hochzeiten in seiner Gemeinde ein Recht darauf, die erste Nacht mit der Braut zu verbringen. SPÖ-Chef Andreas Babler verurteilte die Verharmlosung von Gewalt gegenüber Frauen und forderte eine Entschuldigung.

Am Freitag gab Kollross in einem weiteren Beitrag bekannt, dass er die ursprüngliche Nachricht entfernt hat. “Mir ist klar, dass das Posting nicht in Ordnung war und habe verstanden, was der Inhalt ausgelöst hat. Dafür möchte ich mich entschuldigen und künftig entsprechend handeln!”, so der Politiker.