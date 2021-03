99 Neuinfektionen am Mittwoch in Vorarlberg

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Vorarlberg am Mittwoch deutlich angestiegen.

Im Zusammenhang mit dem Virus war am Mittwoch kein weiteres Todesopfer zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie verstarben in Vorarlberg 280 Personen an oder mit dem Coronavirus.

Sieben-Tages-Inzidenz

Ein Blick in die anderen Bundesländer zeigt, dass Vorarlberg noch immer mit Abstand die niedrigsten Infektionszahlen aufweist. In allen anderen Bundesländern liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei über 200.

Lage in den Spitälern

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Am Donnerstagmorgen waren in Hörbranz mit 57 die meisten Infizierten zu verzeichnen. In Dornbirn sind es 54, in Feldkirch 43.