98 Neuinfektionen am Dienstag in Vorarlberg

Es wurden 1.931 aktiv positive Corona-Infizierte am Dienstag in Vorarlberg verzeichnet.

Stand Mittwoch 8 Uhr: Laut Dashboard des Landes wurden am Dienstag in Vorarlberg 98 Neuinfektionen registriert, dem gegenüber stehen 126 Genesungen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist am Dienstag auf 225,1 gesunken. Vorarlberg liegt jedoch immer noch deutlich über dem Österreich-Schnitt von 140,5. Allerdings testet die Modellregion Vorarlberg auch weiterhin deutlich mehr als die restlichen Bundesländer.

1.939 Personen sind derzeit in Vorarlberg aktiv positiv auf das Virus getestet.

Am Dienstag musste ein weiteres Todesopfer beklagt werden. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 verstarben demzufolge 296 Vorarlberger an oder mit dem Virus.

Lage im Bregenzerwald und in Lustenau

Im Bregenzerwald blieben die Infektionszahlen in vielen Gemeinden hoch, so verzeichnete Egg 58, Andelsbuch 44 und Schwarzenberg 47 Fälle. Für Lustenau wurden am Montag 144 Fälle ausgewiesen, damit lag die Marktgemeinde im landesweiten Infektionsranking weiter auf Platz drei.