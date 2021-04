950.000 Euro für Familienhilfe

Die Familienhilfe wird mit 950.000 Euro aus dem Sozialfonds gefördert.

Familien mit kleinen bzw. schulpflichtigen Kindern, die durch besondere Ereignisse in eine schwierige Lebenssituation geraten und damit überfordert sind, können das bewährte Angebot der Familienhilfe in Anspruch nehmen. Land und Gemeinden fördern diesen Dienst heuer mit rund 950.000 Euro aus dem Sozialfonds. „Gerade die Coronakrise bringt viele Familien an ihre Belastungsgrenzen. In dieser fordernden Zeit ist die Familienhilfe von besonderer Bedeutung“, sagt Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker.