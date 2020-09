95. Handballderby nur mit 250 Fans und ohne Gastrobetrieb

Unter besonderen Voraussetzungen wird am Sonntag abend der Klassiker zwischen Bregenz Handball und HC Hard angepfiffen.

Am Sonntag. 27 September steigt um 18.10 Uhr in der Handball Arena Bregenz das erste Landlederby in dieser Saison. Nach dem fulminanten Erfolg gegen HSG Remus Bärnbach/ Köflach heißt der kommende Gegner Alpla HC Hard. Die Harder verloren am vergangenen Wochenende ihr Match gegen Krems: „Unser Start in jede Halbzeit war gut. Auch mit unserer Deckung und vor allem der Leistung unseres Torwarts Golub Doknic können wir zufrieden sein. Leider haben sich die technischen Fehler gehäuft und wir haben vorne zu viele Bälle verloren. Tore, die du nicht machst, bekommst du postwendend zurück,“ lautet das Fazit von Luca Raschle, dem Linksaußen von Alpla HC Hard.

Obwohl der beste Werfer des vergangenen Spieltags Milos Djurdjevic gegen Bregenz Handball 10 Mal treffen konnte, gewannen die Spieler aus der Landeshauptstadt in einem sehenswerten Match gegen die Gäste aus der Steiermark mit 26:22. Jetzt gilt der Blick aber auf das kommende Spiel gegen den alten Erzrivalen Alpla HC Hard. Trainer Markus Burger freut sich schon auf die Partie: „Nach dem Spiel gegen Bärnbach haben wir ganz kurz durchgeschnauft, bevor wir uns auf Hard vorbereiten, die so wie wir letztes Jahr einen schlechten Start hatten. Ich hoffe, die Halle ist wieder so gut gefüllt wie am letzten Samstag und dass die Zuschauer uns wieder so toll unterstützen.“ Marijan Rojnica, Spieler des Abends am Samstag: „Gegen Hard wollen wir unbedingt gewinnen, dass ist das einzige, das jetzt zählt.“