9:3! Alle Neune für den EC Bregenzerwald

Die Wälder gewinnen bei der zweiten KAC Mannschaft mit sechs Treffern Differenz.

Auf dem Rückweg nahm man noch einen Zwischenstopp in Klagenfurt und absolvierte gegen das KAC Future Team eine weitere Begegnung. Im Line Up der Wälder gab es zum Vorabend nur kleinere Umstellungen. Josef Kutzer musste verletzungsbedingt das Spiel von der Tribüne aus verfolgen und Karlo Skec verschaffte seinem Torhüterkollegen eine verdiente Pause. Die Rotjacken erwischten den besseren Start und gingen nach nicht einmal vier Minuten im Powerplay durch einen Blueliner von Hochegger in Führung. Im Anschluss wurden die Hausherren etwas strafenanfällig, was die Gäste mit drei Toren abmahnten. Erst war es Waltteri Lehtonen der den Puck über Holzers Fanghand ins lange Eck einnetzte und so für den Ausgleich in der 13. Minute sorgte. (Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler.) Bei der nächsten Überzahlgelegenheit fälschte Roberts Lipsbergs einen Hammer von Julius Nyqvist vor dem gegnerischen Tor noch entscheidend ab und brachte die Wälder damit in Führung. (17. Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.) Sieben Sekunden vor der Pausensirene legte der Lette nach Querpass von Julian Metzler sehenswert nach und erzielte das 3:1 mit einem unhaltbaren Schuss ins Kreuzeck. (Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.)