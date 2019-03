92. Vorarlberger Handball Derby – Für Bregenz zählt nur ein Sieg

Um noch eine Chance auf den 4. Platz in der Bonusrunde zu haben, zählt für Bregenz Handball im 92. Ländle-Derby nur ein Sieg. Diesen wollen sich die Landeshauptstädter mit eisernem Willen in Hard abholen.

Für Trainer Markus Burger geht es in seinem zweiten Spiel auf der Bank von Bregenz Handball in sein erstes Auswärtsspiel. Dass dieses in Hard stattfindet, sorgt für besondere Brisanz. Immerhin war Burger auch beim Lokalrivalen über Jahre äußerst erfolgreich.