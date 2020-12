92 Neuinfektionen und zwei weitere Todesopfer

In Vorarlberg ist die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten im Laufe des Dienstags um 30 auf 1.229 gesunken.

Stand Dienstag 16 Uhr: Seit Montagmitternacht wurden in Vorarlberg 92 Neuinfektionen registiert, denen 120 Genesungen gegenüber stehen.

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten ist somit um 30 auf 1.229 Personen gesunken. Zwei Corona-Patienten sind am Dienstag am oder mit dem Coronavirus gestorben, die Zahl der Todesopfer in Vorarlberg steigt damit auf 202 Personen.