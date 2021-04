92 Neuinfektionen am Mittwoch in Vorarlberg

Das Infektionsgeschehen in Vorarlberg bleibt weiter auf einem hohen Niveau. 92 Neuinfektionen wurden am Mittwoch verzeichnet.

Stand Mittwoch 24 Uhr: Am Mittwoch standen laut Dashboard des Landes 92 Neuinfektionen 71 Genesungen gegenüber, damit galten 738 Personen (plus 21) als Corona-positiv.

Am Mittwoch wurde kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, damit sind in Vorarlberg bisher 281 Personen am oder mit dem Virus gestorben.