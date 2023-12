90 Teams kämpfen im Hallenmasters um den Turniersieg

So viele Mannschaften wie schon viele Jahre nicht mehr sind in Wolfurt im Einsatz. Hochkarätige Besetzung – Vierzehn Titelträger am Start.

„Hätten noch viel mehr Mannschaften eine Zusage erteilen können, aber der dichtgedrängte Terminplan lässt uns keinen weiteren Spielraum. „Wir sind sehr glücklich über das hochkarätige Feld. Schon viele Jahre hatten wir nicht so ein qualitativ hochstehendes Turnier. Die Vorarlberger Fußballfamilie darf sich auf dem Parkett über viele spannende Partien freuen und auch abseits gibt es viel Unterhaltungswert mit einer noch nie dagewesenen riesengroßen Tombala und sehr attraktiven Preisen“, sagt Hallenmasters OK-Mitverantwortlicher Alexander „Büffel“ Bernhard. Insgesamt 90 (!) Amateurmannschaften, schon seit vielen Jahren nicht mehr so viele wie heuer, spielen zwischen Weihnachten und Dreikönig an den siebzehn Turniertagen um den begehrten Titel eines Hallenmasters 2024. Außer den Altach Juniors, Röthis (beide RLW) und Göfis (VN.at Eliteliga) haben sämtliche Spitzenvereine in Vorarlberg ihre Nennungen abgegeben. Es sind fünf Regionalliga- und elf Eliteligaklubs am Start. Außer Meiningen sind mit Hohenems, Dornbirner SV, SW Bregenz, FC Lustenau, Akademie Vorarlberg, Hard, Lauterach, Alberschwende, Viktoria Bregenz, Feldkirch, Egg, FC Dornbirn Juniors, Andelsbuch, Höchst gleich vierzehn Turniersieger und auch der Titelverteidiger Hohenems mit von der Partie. Rankweil, Nenzing, Riefensberg und Bizau geben nach jahrelanger Abstinenz ein Comeback im Masters. Am 16. Dezember beginnt das Turnier mit der Qualifikation. Vom 18. Bis 26. Dezember wird die Vorrunde gespielt. Der Hauptbewerb mit vierzig Mannschaften startet am 27. Dezember. Das große Achterfinale geht traditionell am Dreikönigstag in der Wolfurter Hofsteighalle über die Bühne.