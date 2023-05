90 Minuten fehlen der SPG Lustenau/Dornbirn zum Meistertitel

Rein rechnerisch fehlt der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn am letzten Spieltag der ÖFB Frauen 2. Liga gegen den Vorletzten und Fixabsteiger RW Rankweil am Samstag 11 Uhr, Stadion an der Holzstraße in Lustenaunoch ein Punkt. Im zweiten Jahr der Zweitklassigkeit wollen sich Caroline Fritsch die Krone aufsetzen und im zweiten Anlauf soll der Traum wahr werden. Bei einem Aufstieg in die österreichische Bundesliga bleibt auch Trainer Klaus Stocker zusammen mit seinem Team Erwin Wawra und Onur Özdemir. Im letzten Auswärtsspiel in Preding in der Steiermark ohne Lea Grabher, Jana Sachs, Vanessa Hartmann und Langzeitverletzte Carina Brunold ließ man nichts mehr anbrennen und gewann klar mit 6:0. Dreifachtorschützin Selma Kajdic hält nun in der Torschützenwertung zusammen mit Julia Wagner von Krottendorf bei 27 Treffern. Caroline Fritsch, Tamara Saric und Charleen Sonnberger schossen die weiteren Tore des Spitzenreiter. 35:4 lautet das Torverhältnis der letzten sechs Meisterschaftsspiele mit fünf Siegen und einem Remis, mehr als ein Drittel aller bisher geschossenen Tore hat man zum Saisonfinish erzielt. Die Krönung eines lang ersehnten Wunsch soll am Samstag erfolgen.