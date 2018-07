90 Jahre "MS Östereich"

Mitten in den Restaurierungsarbeiten wird der runde Geburtstag des Schiffes "MS Österreich" mit einem Volksfest in Hard gefeiert.

Am Sonntag (29. Juli) vor genau 90 Jahren wurde das Motorschiff Österreich in Bregenz getauft und in Betrieb genommen. Es war das erste große, durch Dieselmotoren angetriebene Passagierschiff am Bodensee. 81 Jahre später trat es seine bislang letzte Reise in die Werft nach Fußach an. Nachdem eine Sanierung aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht mehr infrage kam, stand die alte Dame eigentlich schon vor der Verschrottung. Doch dann trat eine Initiative zur Rettung des Schiffs auf den Plan. Im Oktober 2015 wurde das Projekt „Rundum-Erneuerung“ in Angriff genommen. Im November sollen die ersten Probefahrten stattfinden.