9 Tipps für eine "gelungene" FPÖ/ÖVP-Regierung: So teilt die SPÖ aus

Mal eben das Land regieren? Die SPÖ teilt mir ihrem Facebook-Video kräftig aus. Das Video beinhaltet neun Tipps für eine gelungene Schwarz-blau-Regierung.

Angriffig-freche “Tipps” gibt die SPÖ in einem Facebook-Video für eine “gelungene Schwarz-Blau Regierung” – von “Fördere Sozialbetrug und pfeif auf die Menschen, die arbeiten” bis “Spalte die Gesellschaft, denn nur gemeinsam ist sie stark”. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat damit kein Problem: Inhaltlich sei es richtig, und in den Social Media brauche man halt eigene Formen, sagte sie am Donnerstag.