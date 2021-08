9. NW-Turnier Andelsbuch mit 74 Teams in 7 Altersklassen

Im kommenden Jahr 2022 feiert der O&S-Bau FC Andelsbuch sein 60-jähriges Gründungsjubiläum und gleichzeitig folgt das 10-jährige Bestehen des kultigen Nachwuchsturnieres im stimmungsträchtigen Bezeggstadion.

Bei der 9. Auflage vom 27.-29.8.2021 beteiligen sich 74 Mannschaften in 7 verschiedenen Altersklassen. Erstmalig können heuer auch die jüngsten Kicker (U7) in einem eigenen Bewerb das Turnierflair erleben. Insgesamt beteiligen sich knapp 750 aktive JungkickerInnen im Alter von 5-13 Jahren an den Bewerben. Das sind gesamt 21 Stunden Dauernachwuchsfußball an drei Turniertagen. Ein besonderes Turnierziel ist die Förderung des Mädchenfußballsports am Freitagnachmittag.