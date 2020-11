88 Neuinfektionen am Sonntagmittag in Vorarlberg

88 Neuinfektionen seit Mitternacht stehen am Sonntagmittag keinen neu hinzugekommenen Genesungen gegenüber. Stand der aktiv positiven Covid-Fälle: 4387.

In Vorarlberg sind damit bisher 68 Personen am oder mit dem Virus gestorben. Am Samstag wurden 14 Covid-19-Erkrankte in den Spitälern aufgenommen. In Summe werden 180 COVID-19-Patienten stationär betreut, 287 der 432 Normalbetten sind für die Behandlung von COVID19-Patienten noch verfügbar. 16 Personen konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden.