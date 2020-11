86 Neuinfektionen seit Mitternacht – 41 Intensivpatienten

Die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten hat sich am Mittwoch in Vorarlberg um zwei auf 41 Personen erhöht.

Die Zahl der aktiv Infizierten ist somit leicht auf von 4.001 auf 4.014 Fälle gestiegen. 76 Personen sind in Vorarlberg bisher mit oder am Coronavirus verstorben.

Bezirke

Gemeinden

Mit Stand Mittwochmittag gab es 17 Vorarlberger Kommunen mit genau oder über 50 aktiv Infizierten. In elf Gemeinden lag die Zahl der Fälle (weit) über 100, Spitzenreiter war die Stadt Dornbirn (485) vor Bregenz (297), Feldkirch (293) und Lustenau (277). Rund 70 Prozent aller in Vorarlberg aktiven Coronavirus-Infektionen verteilten sich auf diese 17 Gemeinden. Nur vier der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.

240 Spitals-Mitarbeiter in Quarantäne

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Spitalmitarbeiter ist in Vorarlberg weiter angestiegen. Laut Information der Krankenhausbetriebsgesellschaft lag am Mittwoch für 133 Mitarbeiter (plus 14) ein positiver Corona-Test vor, 107 (plus sieben) weitere Mitarbeiter befanden sich in Quarantäne.