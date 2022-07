Vorarlberg: 86-Jähriger von Traktor überrollt

Am Donnerstagvormittag kam es in Egg zu einem Unfall, bei dem ein 86-jähriger Mann unbestimmten Grades verletzt wurde.

Ein 86-jähriger Mann fuhr am Mittwoch gegen 10.35 Uhr mit seinem Traktor in Egg, Parzelle Loch, zu einem Ferienhaus. Er parkierte den Traktor rückwärts ein und fing an, die am Heck des Traktors aufliegenden Holzstämme zu entladen. In der Folge setzte sich der Traktor (ohne laufenden Motor) selbständig in Bewegung und rollte eine leicht abschüssige Wiese hinunter.