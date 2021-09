851 Corona-Infizierte in Vorarlberg

Am Montag wurden insgesamt 51 Neuinfektionen registriert, bis Dienstagmorgen kamen 13 weitere dazu. Im selben Zeitraum gelten 79 Personen als genesen.

Stand Dienstagmorgen, 8 Uhr: Insgesamt 51 Neuinfektionen wurden am Montag verzeichnet, dem gegenüber standen 79 Genesungen. Bis Dienstagmorgen kamen weitere 13 Neuinfektionen dazu, damit sind aktuell 851 Personen in Vorarlberg aktiv mit dem Corona-Virus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist in Vorarlberg am Montag erneut leicht gesunken und liegt aktuell bei 133. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 156.

Lage in den Spitälern

In den Vorarlberger Krankenhäusern lagen am Montag sechs Corona-Patienten auf Intensivstationen. Seit dieser Woche stehen 68 Betten zur intensivmedizinischen Behandlung von Patienten bereit.

Am Montag musste in Vorarlberg ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus beklagt werden. Die Zahl der mit oder am Virus gestorbenen Personen in Vorarlberg liegt aktuell bei 317.