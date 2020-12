84 Spitalspatienten in Vorarlberg

Die Corona-Lage in Vorarlbergs Spitälern bleibt weiter stabil.

Mit Stand Sonntagmittag wurden 84 Personen mit einer Covid-Infizierung in den Krankenhäusern behandelt - um vier weniger als am Vortag. 17 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung.

Indes verzeichnete das Ländle am Sonntag 1.815 aktiv Erkrankte - um sechs weniger als am Samstag. Seit Samstag Mitternacht lagen 49 neue positive Testergebnisse lagen vor, gleichzeitig waren aber auch 55 weitere Menschen vom Virus genesen. Insgesamt sind bisher 18.770 Infizierte in Vorarlberg nachgewiesen worden.