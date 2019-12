84-Jährigen brutal überfallen: Anklage steht

Ein 84-Jähriger ist im Oktober bei einer "Home Invasion" im eigenen Haus zusammengeschlagen und beraubt worden. Nun steht die Anklage.

Ein 84-Jähriger ist im Oktober in Rankweil bei einer "Home Invasion" von zwei Männern im Alter von 17 und 44 Jahren im eigenen Haus zusammengeschlagen und beraubt worden. In der Strafsache ist nun die Anklageschrift am Landesgericht Feldkirch eingegangen. Diese ist jedoch nicht rechtskräftig.