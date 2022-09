84 Corona-Neuinfektionen am Montag in Vorarlberg

Am Montag kamen 84 Corona-Neuinfektionen in Vorarlberg hinzu. Aktuell sind 439 Menschen in Vorarlberg mit dem Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg lag am Montag bei 188,2 . Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 325,4.

Lage in den Spitälern

Zurzeit werden insgesamt 28 Covid-Patienten stationär betreut. Auf der Intensivstation muss derzeit kein Covid-Patient behandelt werden.

Todesopfer in Vorarlberg

Insgesamt sind bisher 574 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinde

Sieben-Tages-Inzidenzen