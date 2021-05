84 aktiv positive Cov-Fälle weniger - Inzidenz sinkt

Das Dashboard des Landes verzeichnete bis Freitagnach mittag 17 Neuinfektionen und 101 Genesungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 87,4.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg weiter rückläufig. Sie lag am Donnerstag erstmals seit März wieder unter 100. Am Freitag ist sie abermals gesunken, auf 87,4. Vorarlberg liegt zwar immer noch über dem Österreich-Durchschnitt von 52,9, bei weitem jedoch nicht mehr so deutlich.