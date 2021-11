838 Neuinfektionen am Donnerstag

Insgesamt gelten 10.044 Menschen in Vorarlberg als aktiv positiv infiziert. Am Donnerstag waren auch drei weitere Todesopfer zu beklagen.

Stand Freitag 8 Uhr: Am Donnerstag wurden in Vorarlberg 838 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem stehen 806 Genesungen gegenüber. Bis Freitagmorgen kamen 89 Neuinfektionen (bei 16 Genesungen) dazu. Damit sind aktuell 10.044 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Donnerstag nur leicht gestiegen und liegt aktuell bei 1323. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1076.

Die Lage in den Spitälern

363 Todesopfer

Am Mittwoch sind sieben Personen im Zusammenhang mit Corona verstorben. Am Donnerstag kamen drei weitere Todesfälle dazu. Insgesamt sind 363 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.