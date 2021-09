838 aktiv positive Covid-Fälle bis Mittwochnachmittag

Bis Mittwochnachmittag wurden in Vorarlberg 78 Neuinfektionen verzeichnet, acht Covid-Patienten werden auf der Intensivstation behandelt.

Stand Mittwoch 16 Uhr : Am Dienstag wurden im Land 77 Neuinfektionen verzeichnet. Dem gegenüber standen 70 Genesungen. Bis Mittwochnachmittag kamen weitere 78 Neuinfektionen hinzu, bei 63 Genesungen. Insgesamt sind derzeit 838 Personen in Vorarlberg als Corona-positiv gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Mittwoch wieder leicht gesunken und liegt aktuell bei 146,8. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 162,3.

Lage in den Spitälern

Es sind derzeit elf Mitarbeitende Corona-positiv getestet, drei Mitarbeitende sind in Quarantäne.

Aktuell gelten 838 Personen in Vorarlberg als aktiv positiv.

Am Dienstag mussten zweite weitere Covid-Todesopfer beklagt werden. Die Zahl der mit oder am Virus gestorbenen Personen in Vorarlberg liegt aktuell bei 314.