83-Jähriger zahlte für Analverkehr

14-Jähriger erklärte sich aus finanzieller Not zu einigem bereit.

Immer wieder macht sich der Hochbetagte an junge Buben heran. Vorzugsweise an Jungen, die sozial in einer schwierigen Lage und finanziell knapp bei Kasse sind. Erst erschleicht der Oberländer deren Vertrauen. Dann bezahlte er dem 14-Jährigen 15 Euro dafür, dass er an dem Jungen Onanierbewegungen durchführen durfte. Dafür, dass der Teenager an dem Rentner den Analverkehr vornahm, legte der Betagte 50 Euro auf den Tisch. Insgesamt waren es vier Übergriffe.