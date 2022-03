827 Neuinfektionen am Montagmorgen

Am Sonntag wurden insgesamt 1.361 Corona-Neuinfektionen in Vorarlberg verzeichnet, bis Montagmorgen kamen 827 Fälle dazu.

Stand Montag, 8 Uhr: Insgesamt 1.361 Neuinfektionen wurden am Sonntag in Vorarlberg registriert, dem gegenüber stehen 1.330 Genesungen. Bis Montagmorgen kamen weitere 827 Neuinfektionen und 580 genesene Personen dazu. Damit sind aktuell 14.989 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet.