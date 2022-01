Covid-19: 619 Neuinfektionen bis Freitagnachmittag

Am Donnerstag wurden 821 Neuinfektionen gemeldet. Bis Freitagnachmittag kamen 619 weitere hinzu. 5.932 Personen sind in Vorarlberg aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Stand Freitag, 16 Uhr: Am Donnerstag wurden in Vorarlberg 821 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem standen 245 Genesungen gegenüber. Bis Freitagnachmittag kamen weitere 619 Neuinfektionen hinzu (bei 147 Genesungen). Damit sind aktuell 5.932 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Donnerstag erneut deutlich gestiegen und liegt bei 923,5. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls gestiegen – auf 1022,6.

Lage in den Spitälern

435 Todesopfer

Am Dienstag und am Mittwoch wurde in Vorarlberg jeweils ein weiteres Corona-Todesopfer gemeldet. Insgesamt sind bisher 435 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.