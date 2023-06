82.000 Euro für Diana's Schäfchen Pullover

Prinzessin Diana trug den roten Pullover mit vielen weißen und einem schwarzen Schäfchen 1981.

Ein als ikonisch geltender roter Pullover mit Schäfchen, den Prinzessin Diana einst getragen hat, kommt unter den Hammer. Wie das Auktionshaus Sotheby's am Montag mitteilte, wird das Kleidungsstück, das die damalige Verlobte des jetzigen König Charles kurz vor der gemeinsamen Hochzeit im Sommer 1981 trug, am 7. September in New York versteigert. Geschätzt wird, dass der Pullover mit vielen weißen und einem schwarzen Schäfchen umgerechnet bis zu 82.000 Euro erzielen wird.