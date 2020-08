81 Neuinfizierte in Österreich - 24 Erkrankte in Vorarlberg

Das Gesundheitsministerium meldet 81 Neuinfektionen seit Sonntag in Österreich. In Vorarlberg wurde bisher 45.312 mal auf Sars-CoV-2 getestet. 965 Personen trugen das Virus in sich. Derzeit gibt es in Vorarlberg 24 aktiv Erkrankte.

Die Anzahl der aktiv Erkrankten in Vorarlberg stieg vergangene Woche auf 38. Weil mittlerweile wieder einige Personen genesen sind, sank sie auf 24. Seit gestern um 16 Uhr kam nur ein weiterer positiver Fall hinzu.

Seit Sonntag kamen neun Neugenesene hinzu, die Anzahl der Verstorbenen stagniert seit Anfang Mai bei 19 Personen.

Der Bezirk mit den meisten aktiv positiven Fällen ist derzeit noch Bludenz (7). Danach folgen Bregenz (6), Dornbirn (6) und Feldkirch (5).

Die seit Sonntag neu positiv getestete Person stammt den Daten des Dashboards der Vorarlberger Landesregierung zufolge aus Wolfurt. Die anderen Erkrankten teilen auf insgesamt 15 Gemeinden auf.

81 Neuinfektionen in Österreich

Bisher gab es in Österreich 21.385 positive Testergebnisse. Von Sonntag auf Montag waren es bundesweit 81. Mit aktuellem Stand (3. August, 9.30 Uhr) sind österreichweit bisher 718 Personen an den Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben, 19.063 sind wieder genesen. Derzeit seien 113 Personen in Krankenhausbehandlung, davon 21 auf Intensivstationen, teilte das Innenministerium am Montag mit. Die Neuinfektionen nach Bundesländern: Burgenland: 0, Kärnten: 2, Niederösterreich: 5, Oberösterreich: 6, Salzburg: 0, Steiermark: 4, Tirol: 13, Wien: 51.