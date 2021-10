80ies Party… und Abschied in Raten

DJ Birgit brachte noch einmal das sSannwald zum Beben

Ein großer Stern am Leiblachtaler Nachthimmel beginnt zu sinken. Kaum zu glauben dass eine weitere große Institution in Leiblachtal schließt. Fast jeder hat im sSannwald in Hörbranz schon mit Freunden, Vereinskollegen und Verwandten gefeiert und gelacht, legendäre Faschingspartys mitgefeiert oder am Heimweg noch einen „Absacker“ getrunken. Unzählige Freundschaften und Partnerschaften wurden hier begonnen, die eine oder andere sicher auch beendet. Auf vielen Konzerten mit begeisternden Bands wurde abgerockt und mitgesungen. Wie viele sinnhafte und wichtige, aber auch lustige und nur zeitvertreibende Gesprächen wurden an der sSannwaldbar geführt… Martin Matt könnte sicher mehr als ein Buch schreiben. Mit Ende Jahr schließt die weit über die Grenzen bekannte sSannwaldbar endgültig seine Türen und das Leiblachtaler Nachtleben ist um einen Szenetreffpunkt ärmer. Schon jetzt ist der Normalbetrieb eingestellt, aber Martin Matt und sein Team bieten ihren Gästen einen Abschied in Raten. Mit besonderen Konzerten und Events wird die Bar noch einige Male belebt. So war am Samstag DJ-Birgt mit der 80ies-Party an den Turntabels und feierte mit den Tanzbegeisterten Nachschwärmern bis spät in die Nacht. Zu den bekannten Hits aus der wilden und unvergessenen Zeit wurde im sSannwald noch einmal richtig gefeiert und die Nacht zum Tag gemacht. DJ-Birgit sorgte mit ihren Beats dafür, dass die Füße kaum ruhig stehen konnten. Daher war auf Tanzfläche den ganzen Abend durch einiges los. Martin und sein Team versorgten die zahlreichen bestens gelaunten Gäste mit ihrer gewohnt freundlichen und engagierten Art noch einmal mit coolen Drinks und heißen Shots.