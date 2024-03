80ies Party in der Leiblachtalsaalbar

DJ Birgit sorgt für einen soundstarken 80er Abend

Klein, aber fein, so wurde die 80ies Party angekündigt und klein, aber fein wurde der Abend am 15.03.2024 gefeiert. In der Leiblachtalsaalbar konnten sich alle, die die wilden 80ies selbst miterlebt haben und alle die die Musik dieser unvergleichlichen Jahre lieben, von DJ Birgit in diese Zeit zurückversetzen lassen. Mit abwechslungsreichen Topsound wurden die 80er Jahre wieder erweckt. Vergessen werden die Hits dieser Epoche sicher nicht, aber es ist schon ein Leckerbissen für alle Musikfans, wenn an einem ausgesuchten Abend bekannte Songs von damals gespielt werden. In entspannter und gemütlicher Atmosphäre, bei coolen Drinks und interessanten Gesprächen an der Bar, konnte ausgelassen getanzt und der Abend zelebriert werden. Das ließen sich dann auch zahlreiche Musikfans nicht entgehen, sorgten auf der Tanzfläche durchgehend für Bewegung und genossen die 80ies gemeinsam.