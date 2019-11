80ies, die Dritte!

Dritte 80er Party im s`Sannwald!

Das Grenzgebiet an der Leiblach, fast schon direkt am Bodensee, war für Nachtschwärmer und Tanzfans immer schon ein gutes Pflaster. Wo früher eine große Diskothek mit hämmernden Bässen und außergewöhnlichen Veranstaltungen weit über das Leiblachtal hinaus bekannt war, herrscht heute rege und solide Betriebsamkeit. Nicht unweit davon, in den ehrwürdigen Mauern des ehemaligen großen Textilunternehmens Sannwald etabliert sich eine kleine, aber feine Bar immer mehr zum Treffpunkt für Konzert- und Partyfans. Martin Matt und sein Team präsentieren neben dem normalen Bar- und Gasthausbetrieb in unregelmäßigen Abständen Konzerte und Partys, die es in sich haben und die Besucher aus und um das Leiblachtal anlocken. So auch am 09.11.2019. Dort fand die bereits dritte Auflage der 80ies mit DJ Birgit statt. Allen Anhänger dieser aufregenden Zeit und jenen die die legendären Jahre miterlebt haben (und sich auch noch daran erinnern können) ist die Hörbranzerin Birgit Tauscher ein Begriff. Schon in den 80ern war sie in den bekannten Tanztempeln ein begehrter DJ und ist auch heute noch ein gefragter Künstler an den Turntabels. Bei der dritten 80ies Party konnten daher die Partytiger und Tanzfans wieder einmal einen Abend mit ihrer Musik verbringen. Wer glaubte, dass schon wegen dem Motto mit der Jahreszahl der Altersdurchschnitt nahe der Pensionsgrenze liegen müsste, wurde schwer getäuscht. Immer mehr Junge und junggebliebene Musikfans sind vom großartigen und abwechslungsreichen Sound der 80er begeistert. Der Beat und das Feeling wurden von DJ Birgit wieder bestens vermittelt, dass aufmerksame s´Sannwaldteam sorgte mit coolen Drinks dafür, dass der Flüssigkeitsverlust der auf Tanzfläche verursacht wurde, wieder ausgeglichen werden konnte. Bis spät wurde gemeinsam 80er Jahre gefeiert und man darf sich schon auf 80ies, die vierte freuen!