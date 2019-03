80er Sound in Hörbranz

Als Tanztempel zum 80er und 90er Sound präsentierte sich das s`Sannwald am 23.03.2019

Die Tickets waren schon seit Wochen ausverkauft, so konnten sich die Besitzer der begehrten Eintrittskarten glücklich schätzen und sich auf den Abend im s´Sannwald freuen. Zum Top-Sound der 80er und 90er, aufgelegt von der renommierten DJ Birgit die inzwischen weit über das Leiblachtal hinaus für ihren Musikmix bekannt ist, wurde die unvergleichliche und atemberaubende Zeit wiedererweckt. Mit dem Eintritt und sobald die ersten Klänge ins Ohr drangen, wurde man in die unbändige Zeit zurückversetzt, von der man behauptet, dass wer sich daran erinnern kann, nicht wirklich dabei war. Zu den Kulthits der damaligen Epoche wurde zusammen getanzt, gefeiert und gelacht. DJ Birgit sorgte für eine brodelnde Tanzfläche und dafür dass der Kalorienverbrauch gesteigert wurde. Gleichzeitig kümmerte sich das s´Sannwaldteam um Martin Matt als perfekte Gastgeber darum, dass der persönliche Flüssigkeitsverlust ausgeglichen wurde und man sich mit leckeren Snacks stärken konnte. Auffallend, dass man bei den Revival-partys im Leiblachtal immer das Gefühl hat, sich erst vor kurzen getroffen zu haben und das letzte Zusammentreffen nicht meist schon mehrere Monate her ist.