807 aktiv positive Corona-Fälle in Vorarlberg

Am Freitag wurden in Vorarlberg 102 Corona-Neuinfektionen verzeichnet.

Stand Samstag 8 Uhr: Am Freitag wurden in Vorarlberg 102 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem gegenüber standen 39 Genesungen. Am Samstagmorgen kamen bereits 21 weitere Neuinfektionen dazu. Am Freitag musste außerdem ein weiteres Todesopfer beklagt werden. Damit sind aktuell 807 Personen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert.