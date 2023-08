800 Nachwuchskicker geben sich in Andelsbuch die Ehre

Bereits traditionell zwei Wochen vor Ende der Sommerferien läutet das Kinderturnier des O&S-Bau FC Andelsbuch am kommenden Wochenende den Meisterschaftsbetrieb im Nachwuchsfußball ein. Spaß, Freude und die Begeisterung an der Faszination Nachwuchs-Fußballsport steht im Mittelpunkt der drei Turniertage vom FR, 25.-SO, 27.8. im Bezeggstadion.

84 Teams aus Nah und Fern erleben in 7 verschiedenen Altersklassen den Turnierstartschuss in die Fußballsaison 2023/24. Der veranstaltende Verein, Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch, hofft auf einen „sanften Wettergott“ und freut sich auf tolle Sporterlebnisse aller knapp 750 aktiven Jungkicker.