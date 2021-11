Mehrere hundert Teilnehmer bei der Corona-Demo am Kornmarktplatz in Bregenz.

800 Menschen bei Corona-Demo in Bregenz

Am Freitag ab 17 Uhr fand am Kornmarktplatz in Bregenz eine angemeldete Versammlung gegen die COVID19-Maßnahmen der Regierung statt.

Ca. 800 Personen nahmen an der Versammlung teil. Die Versammlung verlief friedlich. Der größte Teil der Versammlungsteilnehmer*innen hielt sich bei der Veranstaltung an die Maskentragepflicht. Vor dem Landhaus fanden sich keine Versammlungsteilnehmer*innen ein.









Die Polizei kontrollierte bereits im Vorfeld die Einhaltung der COVID19-Maßnahmenverordnung in öffentlichen Verkehrsmitteln und bei der Anreise mit den PKWs. Zusätzlich wurden "Lockdown-Kontrollen" im Großraum Bregenz durchgeführt. Es wurden 935 Personen bei der Anreise kontrolliert. Die Polizei agierte verhältnismäßig und sprach zahlreiche Abmahnungen aus. Es wurden 2 Organstrafmandate ausgestellt und 5 Verwaltungsstrafanzeigen erstattet. Eine Person wird wegen Urkundenfälschung an die Staatsanwaltschaft angezeigt.