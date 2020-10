80-prozentig invalider Rentner verurteilt

Pensionist schubste Ex-Freundin, die brach sich den Oberschenkel.

Bislang war der 73-Jährige unbescholten. Er führte seit über 10 Jahren eine Beziehung mit seiner heute 62-jährigen Freundin, doch dann trennten sich die Wege. Sie zog aus, nahm ihre Sachen mit, genau an dieser Frage, was „ihre“ Sachen sind, entbrannte in der Tiefgarage ein Streit. Er wollte die Kartons nochmals kontrollieren, sie schubste ihn weg, damit sie den Kofferraum zumachen konnte. Er schubste zurück. Sie fiel, brach sich Oberschenkelhals und Handgelenk.