80-jährige Radfahrerin nach Unfall in Vorarlberg kurz bewusstlos

Eine 80-jährige Radfahrerin ist nach einem Unfall am Samstag in Hohenems in Vorarlberg für kurze Zeit bewusstlos auf der Straße liegen geblieben.

Die 80-Jährige war gegen 9.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Barnabas-Fink-Straße mit der Lustenauer Straße, in dem auch eine Pkw-Lenkerin eingebogen war, zu Sturz gekommen, teilte die Polizei mit.

Weil der genaue Unfallhergang vorerst nicht geklärt werden konnte, ersuchte die Exekutive Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Hohenems zu melden. Die 80-Jährige wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Hohenems gebracht.