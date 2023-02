80-Jährige auf Motorhaube geschleudert: Schwer verletzt

In Feldkirch kam es am Dienstagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer 80-jährigen E-Bike-Fahrerin.

Ein 35-jähriger Mann war am Dienstag gegen 15.47 Uhr mit seinem Firmen-Pkw in Altach unterwegs. Nachdem der Autolenker bei der Kreuzung Feldkircher Straße/Götzner Straße gezwungen war anzuhalten, kollidierte dieser beim Linkseinbiegen in die Götzner Straße mit einer 80-jährigen E-Bike-Fahrerin. Diese wurde infolge auf die Motorhaube geschleudert, wo sie mit ihrem Kopf auf der Windschutzscheibe aufschlug. Die Pensionistin erlitt schwere Verletzungen und musste mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert werden. Sowohl am Unfallwagen als auch am E-Bike entstand Schaden.