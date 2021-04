798 aktiv positive Corona-Fälle am Samstagnachmittag

Das Dashboard des Landes verzeichnete 39 Neuinfektionen und 40 Genesungen.

Stand Samstag 16 Uhr: Laut Dashboard des Landes standen am Samstagnachmittag 39 Neuinfektionen 40 Genesungen gegenüber, damit galten 798 Personen als Corona-positiv. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Samstag bei 132,7.

Am Freitag war ein Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen.

Stabile Lage in den Spitälern

Auf den Intensivstationen des Landes lag am Samstag nur noch ein Corona-Patient, es waren noch 27 Intensivbetten frei. Insgesamt 26 Corona-Patienten müssen stationär betreut werden.

Neun Mitarbeitende sind Corona-positiv getestet, acht sind zusätzlich in Quarantäne.

Zahlen aus den Gemeinden

Die Infektionszahlen waren in den meisten größeren Kommunen des Landes weiterhin im Steigen begriffen. Mit 127 Infektionen war am Samstag Dornbirn - Vorarlbergs größte Stadt - Infektions-Hotspot des Landes. Auf Platz zwei folgte die Landeshauptstadt Bregenz (70) vor Lustenau (58). Auf den weiteren Plätzen folgten Feldkirch (58) und Hörbranz (jeweils 49). In 31 der 96 Vorarlberger Kommunen traten vorerst keine Corona-Fälle auf.