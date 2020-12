79 Neuinfektionen und ein weiteres Todesopfer

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten sinkt in Voralrberg auf 1.095 Fälle.

Stand Montag 16 Uhr: Seit Sonntagmitternacht wurden in Vorarlberg 79 Neuinfektionen registriert, denen 98 Genesungen gegenüber, damit sank die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten auf 1.095 Fälle.

Erneut war am Montag ein Todesopfer zu beklagen, damit sind in Vorarlberg seit Ausbruch der Corona-Pandemie 213 Personen am oder mit dem Virus verstorben.