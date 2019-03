750 Jahre Einsatz für die Wälder Blasmusik

Verdiente Bregenzerwälder Musikanten wurden beim Ehrungsabend in Alberschwende ausgezeichnet.

Alberschwende. Die vielen Abordnungen von Musikvereinen der Talschaft in ihren Trachten boten bei dem Ehrungsabend des Blasmusikbezirkes Bregenzerwald ein farbenprächtiges, festliches Bild . Im Mittelpunkt des feierlichen Festakts im Hermann Gmeiner Saal standen 20 Musikanten aus zwölf Bregenzerwälder Musikvereinen, die für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet wurden. Obmann Engelbert Bereuter bedankte sich für das beispielhafte Engagement und die Vorbildwirkung der Geehrten in ihren Vereinen. Zusammengezählt haben sich die Jubilare rund 750 Jahre für die Blasmusik in der Talschaft engagiert.