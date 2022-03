75-jähriger E-Biker in Bildstein schwer verunfallt

Der Mann kam ohne Fremdverschulden so schwer zu Sturz, dass er im LKH Feldkirch notoperiert werden musste.

Am Dienstag, den 29.03.2022, gegen 11.10 Uhr fuhr ein 75-jähriger Mann mit seinem E-Bike die Gemeindestraße Staudach in Bildstein in Richtung Meschen ab. Dabei kam der Radfahrer aus bislang unbekannter Ursache selbstverschuldet zu Sturz.