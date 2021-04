749 aktiv positive Fälle am Donnerstagnachmittag

Das Dashboard des Landes verzeichnete am Donnerstag 62 Neuinfektionen und 52 Genesungen.

Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus war am Donnerstag keines zu beklagen. In Vorarlberg sind bisher 281 Personen am oder mit dem Virus gestorben.

Sieben-Tages-Inzidenz

Nach vier Tagen mit eher gemäßigten Zuwächsen an Neuinfektionen war die Zahl der neuen Ansteckungen am Donnerstag wieder knapp an die Marke von 100 herangerückt. Zum bisher letzten Mal wurde dieser Wert am 13. Jänner (132 Neuinfektionen) überschritten, am 24. und 26. März schrammte man mit 99 bzw. 98 Neuinfektionen allerdings nur denkbar knapp daran vorbei. Die Sieben-Tages-Inzidenz blieb aber vorerst stabil.