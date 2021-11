73-jährige Drogendealerin in Zürich festgenommen

Eine 73-jährige Deutsche ist am Montag mit rund vier Kilogramm Heroin im Gepäck am Flughafen Zürich gelandet.

Sie wurde festgenommen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Die Frau sei am Montag aus Sao Paulo in Brasilien gekommen und habe über Düsseldorf nach Amsterdam weiterreisen wollen, hieß es. "Bei einer Polizeikontrolle kam der Verdacht auf, dass die Frau als Betäubungsmittelkurierin unterwegs ist", teilte die Polizei mit. Nach dem Fund des Rauschgifts wurde sie an der Weiterreise gehindert. Weitere Ermittlungen übernehme die Staatsanwaltschaft Winterthur, teilte die Polizei mit. Über den Wohnsitz von Festgenommenen gibt die Schweizer Polizei grundsätzlich keine Auskunft.