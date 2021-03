726 aktiv positive Fälle am Mittwoch in Vorarlberg

Laut Dashboard des Landes kamen bis Mittwochnachmittag 79 Neuinfektionen hinzu. Denen gegenüber standen 71 Genesungen.

In den vergangenen Tagen hat sich die Zahl der Neuinfektionen bei Werten zwischen 60 und 70 eingependelt. Das Neuinfektionsgeschehen hat sich damit gegenüber Mitte März deutlich intensiviert, doch hat es zuletzt zumindest keinen sprunghaften Anstieg gegeben. Die Sieben-Tages-Inzidenz hat zwar die Marke von 100 wieder klar überschritten, blieb aber stets unter 130 - bei einem Österreich-Durchschnitt von über 250.

Eine Person starb am Dienstag im Zusammenhang mit dem Coronavirus, damit sind in Vorarlberg bisher 281 Personen am oder mit dem Virus gestorben.